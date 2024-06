Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Ein Leichtverletzter bei Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag kam es gegen 00:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Leonberger Straße im Stadtteil Eltingen zu einem Brandgeschehen. Auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss brach aus bislang ungeklärten Gründen ein Feuer aus, in dessen Folge auch mehrere kleine Gaskartuschen explodierten. Die 22 Bewohner des Mehrfamilienhauses wurde evakuiert, die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Durch den Brand wurde einer der Bewohner leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, welches er kurze Zeit später aber wieder verlassen konnte. Die betroffene Wohnung sowie zwei weitere Wohnungen wurden durch das Feuer sowie das eingesetzte Löschwasser unbewohnbar. Die Bewohner kamen allesamt bei Angehörigen unter. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 150.000 Euro. Für die Feuerwehr, die mit starken Kräften vor Ort war, wurden die umliegenden Straßen für mehrere Stunden gesperrt, hierbei kam es zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen. Zur Brandursache hat das Polizeirevier Leonberg die Ermittlungen übernommen.

