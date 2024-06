Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Zwei Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn angefahren

Ludwigsburg (ots)

Am späten Samstagabend kam es gegen 23.00 Uhr in der Eglosheimer Straße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und zwei Fußgängern. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 57-jährige Fahrer eines Fiat Seicento die Straße in ortseinwärtiger Richtung, als auf Höhe eines Lebensmittelmarktes zwei Personen zu Fuß von links nach rechts die Fahrbahn überquerten. Der Pkw-Lenker übersah die beiden Personen, sodass es zum Unfall kam. Der 75-jährige Fußgänger wurde auf die Motorhaube des Fahrzeugs aufgeladen und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Anschließend fiel er schwer verletzt zurück auf die Straße und kam vor dem Fahrzeug zum Liegen. Die zweite querende Person, eine 63-jährige Fußgängerin, wurde seitlich vom Fiat erfasst und hierbei leicht verletzt. Der im Fahrzeug sitzende 32-jährige Beifahrer wurde durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt. Alle verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Eglosheimer Straße war für den Zeitraum von ca. einer Stunde für Maßnahmen der Unfallaufnahme komplett gesperrt, es kam zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen. Die Feuerwehr Asperg war vor Ort ebenfalls im Einsatz, um die Unfallstelle auszuleuchten.

