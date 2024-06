Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B10

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 02:45 Uhr, kam es auf der B10 zwischen Hart- und Schönbühlhof und Schwieberdingen aufgrund Aquaplaning zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines Audi befuhr die B10 in Fahrtrichtung Stuttgart, verlor dabei die Kontrolle über seinen Pkw und prallte in der Folge gegen die Schutzplanke. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 65.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell