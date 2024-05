Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zwölfjähriger von Unbekannten angegriffen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen einer handgreiflichen Auseinandersetzung, zu der es am Mittwoch (29.05.2024), gegen 19.30 Uhr in der Mercedesstraße in Sindelfingen gekommen war. Zwischen den Einmündungen zur Marienstraße und zur Altinger Straße soll sich zunächst ein verbaler Streit zwischen einem Zwölfjährigen und zwei noch unbekannten Jugendlichen entwickelt haben. Im weiteren Verlauf schlugen und traten die Täter auf den Jungen ein, eher sie in Richtung Bahnhof flüchteten. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt. Die Unbekannten sollen zwischen 16 und 17 Jahre alt und etwa 170 cm groß gewesen sein. Einer der beiden trug eine dunkle Basecap, eine blaue Joggingjacke sowie dunkle Jeans. Der zweite Täter hat schwarze Locken und trug eine Schiebermütze, ein oranges Fußballtrikot, hellblaue Jeans sowie weiße Sportschuhe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

