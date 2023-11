Polizei Duisburg

POL-DU: Gütersloh/Duisburg: Minderjährige fahren mit Peugeot von Versmold nach Duisburg - Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Gütersloh/Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich am frühen Dienstagmorgen (07.11., 02.39 Uhr) bei der Leitstelle der Polizei Duisburg und berichtete von einem Peugeot mit Gütersloher Kennzeichen, dessen Fahrer zuvor sehr unsicher auf der A3 unterwegs war. Dort sei es seinen Angaben nach bereits zu Beinaheunfällen gekommen. Auf der Fahrt durch das Duisburger Stadtgebiet beschädigte der Fahrer mit seinem Auto mehrere weitere Autos. Letztendlich hielten Polzisten den Peugeot an der Otto-Keller Straße an.

Am Steuer des Fahrzeugs saß ein 13-jähriger Junge aus Versmold. Neben ihm sein 14-jähriger Begleiter. Ebenfalls ein Versmolder.

Beide wurden in ihrem Heimatort bereits vermisst.

Derzeit besteht der Verdacht, dass der Schlüssel des Wagens bereits im Oktober widerrechtlich erlangt worden ist. Die Ermittlungen dazu und die Ermittlungen zu weiteren Unfallorten, auf welche der Zustand des Pkw schließen lässt, sind Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Der Wagen wurde sichergestellt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer hat das Duo in dem grauen Peugeot 508 am Abend oder in der Nacht gesehen? Wer kann Hinweise zu weiteren Unfallorten geben? Angaben dazu nehmen die Polizeidienststellen in Gütersloh 05241 869-0 oder Duisburg 0203 2800 entgegen.

Die Minderjährigen wurden in der Nacht in eine Jugendschutzstelle gebracht.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell