Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in der Konrad-Zuse-Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14:15 Uhr kam es in der Konrad-Zuse-Straße in Böblingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die 54-jährige Fahrerin eines Toyota fuhr von einer Ausfahrt auf die Fahrbahn und übersah hierbei den herannahenden, vorfahrtberechtigten Seat eines 55-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein geschätzter Sachschaden von etwa 15.000,- Euro.

