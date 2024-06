Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A81

Gem. Sindelfingen: Alkoholisiert gegen Leitplanke gefahren und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend gegen 20:15 Uhr befuhr der 43-jährige Lenker eines VW Golf aus Richtung Böblinger Thermalbad kommend die Auffahrt der Anschlussstelle Böblingen-Ost auf die BAB 81. Dort kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte im Anschluss frontal mit einer Leitplanke. Zeugen des Vorfalls konnten berichten, dass der Fahrer des Golfs zunächst ausstieg, sich den entstandenen Schaden ansah und anschließend wieder in sein Fahrzeug stieg, um von der Unfallstelle zu flüchten. Im Verlauf der polizeilichen Fahndung konnte das Fahrzeug angehalten und der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser unter Alkoholeinwirkung stand. Der Fahrer gab zudem an, Cannabis konsumiert zu haben und nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein. Der Fahrzeugschlüssel wurde beschlagnahmt, der Fahrer musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 7500 Euro, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell