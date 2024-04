LPI-SHL: Frontscheibe beschädigt

Eisfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter klaute Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr zehn Schachteln Zigaretten im Gesamtwert von 100 Euro in einem Einkaufsmarkt in der Coburger Straße in Eisfeld. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und sprach den Dieb an, woraufhin dieser aggressiv reagierte und schließlich mit der Beute in unbekannte Richtung flüchtete. Beschrieben werden kann der Mann wie folgt: - osteuropäisches Aussehen - 30-40 Jahre alt - blaue Jeans und ...

