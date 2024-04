Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert aufgefahren

Immelborn (ots)

Mittwochnachmittag wollte eine 38-jährige Autofahrerin von der Salzunger Straße in Immelborn nach links in die Karl-Marx-Straße abbiegen. Sie musste verkehrsbedingt warten, was der hinter ihr fahrende 59-jährige Fahrzeugführer zu spät erkannte und auf den Ford auffuhr. Die Frau verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht und kam ins Krankenhaus. Die beiden Kinder, die sich zur Unfallzeit mit im Auto befunden hatten, blieben zum Glück unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 59-jährigen Verursacher einen Atemalkoholwert von 2,43 Promille fest. Er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige. An den Autos entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell