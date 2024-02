Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizisten stellen mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat

Halle/ Saale (ots)

Am Mittwoch, den 28. Februar 2024 nahm eine Streife der Bundespolizei gegen 20:30 Uhr am Hauptbahnhof Halle (Saale) ein metallisch, knackendes Geräusch wahr. Geleitet von diesem Ton, stellten die Beamten einen 56-Jährigen an einem Fahrradständer fest. Dieser versuchte mit einer Kneifzange das Fahrradschloss eines dort befestigten Fahrrads aufzubrechen und war sichtlich überrascht von der eingetroffenen Streife. Auf Befragen gab der Deutsche an, dass es sich um sein Fahrrad handelt, er lediglich den Schlüssel verloren habe und keine andere Möglichkeit sah, sein Rad zurückzubekommen. Einen Kaufbeleg oder ein Foto konnte er den Einsatzkräften nicht vorzeigen. Die Beamten entschieden sich abseits des mutmaßlichen Diebesguts Fragen zu stellen, um die Besitzverhältnisse eindeutig zu klären. Dabei verwickelte er sich in Widersprüche und machte falsche Angaben zu seinem vorgegebenen Eigentum. Die Zange und das Fahrrad wurden sichergestellt. Dem mutmaßlichen Fahrraddieb erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch und aufgrund der Beschädigung durch das Ansetzen der Zange am Schloss eine weitere Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

