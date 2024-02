Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 19-Jähriger wird mit einer Deko-Waffe in der Hand im Hauptbahnhof angetroffen

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 26. Februar 2024 traf eine am Hauptbahnhof Magdeburg eingesetzte Streife der Bundespolizei gegen 14:10 Uhr, am Treppenaufgang zu Bahnsteig vier, auf einen jungen Mann, der in seiner Hand einen pistolenähnlichen Gegenstand hielt. Die eingesetzten Beamten sicherten den Gegenstand unverzüglich und befragten den 19-Jährigen zu diesem selbst und dem Grund des offenen Führens. Der Deutsche erklärte glaubhaft, dass er die Deko-Waffe zuvor in einem Mittelalterladen erworben hatte. Dies konnte er zudem mit einem Kassenzettel belegen. Ein berechtigtes Interesse zum Führen einer Anscheinswaffe konnte er nicht vorweisen. Die Identitätsprüfung ergab keine polizeilichen Einträge im Fahndungssystem. Der Träger des pistolenähnlichen Gegenstandes wurde zur waffenrechtlichen Prüfung seines Erwerbs gebeten, die Beamten zur Dienststelle der Bundespolizei zu begleiten. Dieser Bitte kam er nach. Die eingehende Prüfung ergab, dass es sich hierbei um eine Anscheinswaffe, eine Steinschlosspistole, handelte. Die eingesetzte Streife belehrte den Mann über die durch das offene Führen einer Anscheinswaffe begangene Ordnungswidrigkeit und beschlagnahmte die Deko-Waffe. Er erhielt ein Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz und konnte die Dienststelle daraufhin wieder verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell