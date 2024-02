Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 24-Jähriger belästigt Reisende, schlägt Helfenden, verbarrikadiert sich im Zug und leistet Widerstand

Halle/ Saale (ots)

Am Freitagmorgen, den 23. Februar 2024 belästigte ein 24-Jähriger gegen 00:45 Uhr im Hauptbahnhof Halle/Saale eine 17-jährige Irakerin sowie eine 26-jährige Deutsche. Er tanzte und fasste die Frauen auf dem Bahnsteig 4/5 unter anderen mehrmals an die Brüste. Die Jüngere versuchte daraufhin den Mann wegzustoßen. Ein aufmerksamer 20-jähriger libanesischer Staatsangehöriger bemerkte die Situation und versuchte die Damen zu beschützen. Der 24-Jährige schlug ihm daraufhin mit der Faust ins Gesicht, stieg anschließend in eine zur Abfahrt bereitstehende Regionalbahn und verbarrikadierte sich in einer Zugtoilette. Verständigte Bundespolizisten begaben sich unverzüglich zum Ereignisort. Der aus Guinea-Bissau stammende Mann musste, unter Anwendung unmittelbaren Zwangs, aus dem Zug gebracht werden. Gegenüber den Beamten verhielt er sich äußerst aggressiv und widersetzte sich der polizeilichen Maßnahme. Er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Ein auf dem Bundespolizeirevier Halle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Neben Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung, Hausfriedensbruchs sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erhielt der Tatverdächtige zu seinem bereits bestehenden Beförderungsverbot für ein Eisenbahnverkehrsunternehmen noch ein zweijähriges Hausverbot für den Hauptbahnhof Halle/Saale. Bei dem couragierten Mann wird sich die Bundespolizei explizit nochmals für sein Agieren bedanken.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell