Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Über 2 Promille: Betrunkener Mann mit Hausverbot leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Halle/ Saale (ots)

Am Donnerstag, den 22. Februar 2024 erhielt die Bundespolizei gegen 21:40 Uhr die Information durch Sicherheitsmitarbeiter der Bahn, dass sich in der Haupthalle des Hauptbahnhofes Halle/Saale eine betrunkene Person befindet, bei der vermutlich ein bestehendes Hausverbot vorliegt. Eine sofort alarmierte Streife begab sich in die Haupthalle, um den Sachverhalt aufzuklären. Dort befand sich ein augenscheinlich stark alkoholisierter 56-Jähriger ohne jegliche Reiseabsichten. Da die Personalien des aus Rumänien Stammenden vor Ort nicht festgestellt werden konnten, entschieden sich die Bundespolizisten den Mann mit zur Dienststelle zur nehmen. Diese Entscheidung missfiel ihm so sehr, dass er sich körperlich gegen die Mitnahme wehrte, wodurch er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Glücklicherweise verletzte sich keiner der Einsatzkräfte bei der Maßnahme. In den Diensträumen des Bundespolizeireviers Halle/Saale konnte seine Identität zweifelsfrei festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Zudem bestätigte sich das Hausverbot, welches bis Dezember 2025 gilt. Dem Delinquenten erwarten daher Strafanzeigen wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruchs.

