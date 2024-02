Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 15-Jährige mit geklautem Roller im Hauptbahnhof unterwegs

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 22. Februar 2024 wurden Bundespolizisten gegen 14:30 Uhr auf eine Jugendliche im Hauptbahnhof Magdeburg aufmerksam, die einen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen bei sich führte. Auf Befragen gab die 15-Jährige an, dass sie den Roller soeben im Stadtgebiet für 500 Euro gekauft habe. Einen Kaufbeleg oder die dazugehörigen Papiere konnte sie jedoch nicht vorzeigen. Eine Überprüfung der Fahrzeugidentifikationsnummer des Rollers in der Fahndungsdatei der Polizei ergab, dass dieser im November 2023 durch einen Diebstahl abhandengekommen war. Die Bundespolizisten eröffneten der Deut-schen diese Tatsache, nahmen sie mit zur Dienststelle, informierten einen Erziehungsberechtigten und stellten den Roller sicher. Die junge Dame gab an, dass sie das Fahrzeug über eine Plattform käuflich erworben hatte und von dem Diebstahl nichts wusste. Nach Beendigung aller polizeilich notwendigen Maßnahmen durfte die bereits mehrfach mit Fahrgelddelikten polizeilich in Erscheinung Getretene die Dienststelle ohne Roller verlassen. Dem Teenager erwartet nun ein weiteres Ermittlungsverfahren, diesmal wegen Hehlerei.

