Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 1 Jahr und 6 Monate: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl vier Tage nach Erlass

Halle/Saale (ots)

Am Dienstag, den 27. Februar 2024 kontrollierte eine Streife der Bun-despolizei gegen 16:00 Uhr einen 23-Jährigen am Hauptbahnhof Halle/ Saale. Die anschließende Überprüfung seiner Personalien in der Fahn-dungsdatei der Polizei ergab einen offenen Haftbefehl der Staatsanwalt-schaft Halle/Saale. Demnach verurteilte ihn das Amtsgericht Merseburg wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls in sechs Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und 6 Monaten auf Bewäh-rung. Im März 2023 wurde die Strafaussetzung zur Bewährung durch selbiges Amtsgericht widerrufen. Da der Deutsche sich nicht, trotz er-gangener Ladung, dem Strafantritt stellte, erließ jene Staatsanwaltschaft den Vollstreckungshaftbefehl am 23. Februar 2024. Nur 4 Tage später klickten die Handschellen: Die Bundespolizisten eröffneten dem Verurteilten entsprechend den Haftbefehl, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen überstellten ihn die Beamten der nächstgelegenen Justizvollzugsanstalt. Die ausschreibende Behörde wurde über den Aufgriff und den Vollzug der Maßnahme informiert.

