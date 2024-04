Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schnuppertag in der Polizeiinspektion Bad Salzungen

Bad Salzungen (ots)

Am 10.04.2024 findet ein Schnuppertag in der Polizeiinspektion Bad Salzungen in der Zeit von 07:00 Uhr bis ca. 15:00 Uhr statt. An diesem Tag sind Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis 25 Jahren eingeladen, einen Tag lang Polizeiluft zu schnuppern. Neben der allgemeinen Vorstellung des Polizeiberufes und der Einstellungsvoraussetzungen wirst Du die gesamte Dienststelle erkunden. Du wirst unsere Hundeführer mit ihren Hunden in Aktion erleben, wie ein Kriminalpolizist Spuren suchen und sichern, Eindrücke von unserer Ausrüstung erhalten und das Training als Polizeibeamter kennenlernen. Möchtest Du Polizistin oder Polizist werden? Wir möchten Dich auf Deinem Weg, DEN Beruf für Dich zu finden begleiten. Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Anmeldung notwendig. Diese werden per E-Mail an nachwuchsgewinnung.lpi.suhl@polizei.thueringen.de oder unter der Telefonnummer 03681 32-1544 von Polizeikommissarin Jennifer Pfeiffer entgegengenommen. Die E-Mail sollte folgende Daten enthalten: Betreff: Schnuppertag und das jeweilige Datum Name, Vorname Alter (Altersbeschränkung 13 bis 25 Jahre) Adresse Telefonische Erreichbarkeit Alle weiteren Informationen erhältst du nach Deiner Anmeldung von uns. Bitte Deine Eltern, eine Freistellung für Dich für den jeweiligen Unterrichtstag in Deiner Schule zu beantragen. (Teilnahmen außerhalb der o.a. Altersbeschränkung werden individuell geprüft).

