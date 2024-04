LPI-SHL: Farbbeutel auf Haus geworfen

Bad Salzungen (ots) - Unbekannte Täter besprühten in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Dienstagmorgen die rechte Seite eines Baggers mit Graffiti. Das Baufahrzeug stand in diesem Zeitraum auf einer Baustelle in der Fritz-Wagner-Straße in Bad Salzungen. Durch die Schmiererei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens ...

