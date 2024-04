Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigaretten geklaut

Eisfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter klaute Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr zehn Schachteln Zigaretten im Gesamtwert von 100 Euro in einem Einkaufsmarkt in der Coburger Straße in Eisfeld. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und sprach den Dieb an, woraufhin dieser aggressiv reagierte und schließlich mit der Beute in unbekannte Richtung flüchtete. Beschrieben werden kann der Mann wie folgt: - osteuropäisches Aussehen - 30-40 Jahre alt - blaue Jeans und blaue sportliche Jacke - Weste Eine zweite männliche Person war mit dem Täter unterwegs. Diese war jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nicht an der Diebstahlshandlung beteiligt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0085285/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell