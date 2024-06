Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A8

Gemarkung Leonberg: Fahrzeugbrand nach technischem Defekt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagvormittag, gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Fahrer eines VW Golf die A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Kurz vor der Anschlussstelle Leonberg Ost, kam eine Stichflamme aus dem Motorraum, weshalb der Fahrzeugführer seinen Pkw auf dem Standstreifen abstellte und das Fahrzeug verließ. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Golf bereits in Vollbrand. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann die Brandursache einem technischen Defekt zu Grunde gelegt werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Zum Zwecke der Lösch- und Reinigungsarbeiten, mussten zeitweise zwei Fahrstreifen der BAB A8 gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell