POL-MTK: Roter Mazda CX-5 gestohlen +++ Einbrecher zugange +++ Polizei kontrolliert und hat wenig zu beanstanden +++ Verkehrsunfall bei Alarmfahrt +++ Betrunken Unfall verursacht

1. Roter Mazda CX-5 gestohlen,

Hattersheim, Karl-Eckel-Weg, Mittwoch, 17.07.2024, 11:00 Uhr bis 11:40 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag haben Autodiebe in Hattersheim zugeschlagen. Gegen 11:00 Uhr parkte eine Frau aus Frankfurt ihren roten Mazda CX-5 auf einem Parkplatz im Karl-Eckel-Weg. Als sie rund 40 Minuten später zu dem Abstellort zurückkehrte, musste sie feststellen, dass der Mazda spurlos verschwunden war. Die Kriminalpolizei geht derzeit von einem Diebstahl des Pkw mit den amtlichen Kennzeichen "F-AR 45" aus und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Flörsheim am Main, Höllweg, Freitag, 12.07.2024 bis Mittwoch, 17.07.2024, 12:45 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Flörsheim eingestiegen und haben einen Tresor sowie Uhren gestohlen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt zwischen Freitag und Mittwoch näherten sich die Einbrecher dem Anwesen im Höllweg und brachen im rückwärtigen Bereich ein Kellerfenster auf. Auf diesem Wege betraten sie die Wohnräume, durchsuchten sie und nahmen einen Tresor sowie Uhren an sich, womit sie unerkannt flüchteten.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Ihre Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Unbekannter steigt in Firmengebäude ein, Eschborn, Helfmann-Park, Mittwoch, 17.07.2024, 15:30 Uhr bis Donnerstag, 18.07.2024, 06:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in Eschborn ein. Entwendet wurde offenbar nichts. Den Spuren am Tatort im Helfmann-Park zufolge hatten der oder die Täter das Firmengebäude im Gewerbegebiet aufgesucht und zwei Fenster aufgehebelt. Ob er oder sie sich auch im Gebäude aufgehalten hat, ist aktuell nicht bekannt. Gegenstände waren nicht gestohlen worden. Der Schaden an den Fenstern beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Am frühen Donnerstagmorgen wurde in der Nähe des Tatorts ein verdächtiger Mann beobachtet, welcher mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte. Der unbekannte Mann war etwa 1,74 m groß, kräftig und vermummt. Zu seiner Kleidung ist leidglich bekannt, dass er eine schwarze Jacke getragen hat. Er soll mit einem Gegenstand in der Hand unterwegs gewesen sein. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen in der Sache übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Polizei kontrolliert und hat wenig zu beanstanden, Sulzbach, Landesstraße 3266, Donnerstag, 18.07.2024, 10:30 Uhr bis 13:30 Uhr Schwalbach am Taunus, Landesstraße 3014, Donnerstag, 18.07.2024, 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr

(fh)Die Polizeistation Eschborn hat am Donnerstag gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei Kontrollen in Sulzbach und Schwalbach am Taunus durchgeführt. Im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 13:30 Uhr hatten sich die Kontrollkräfte auf der Landesstraße 3266 zwischen der Autobahn 66 und Bad Soden, im Bereich Sulzbach postiert, um Fahrzeuge sowie deren Insassen zu kontrollieren. Insgesamt überprüften die Beamten in den knapp drei Stunden 57 Fahrzeuge und 69 Personen. Zur großen Freude der Einsatzkräfte hielt sich das Gros an die Vorschriften. Lediglich drei Ordnungswidrigkeitsverfahren mussten eingeleitet werden. Auch die Kontrolle am Nachmittag in Schwalbach am Taunus verlief ähnlich. Zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr zogen die Polizistinnen und Polizisten Fahrzeuge und deren Insassen auf der Landesstraße 3014 in Höhe des Limestunnel kurzzeitig aus dem Verkehr, um sie zu kontrollieren. Bei 48 Fahrzeugen und 55 Personen wurden zwei Ordnungswidrigkeitn sowie eine Straftat, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, registriert und beanzeigt. Demnach fiel das Fazit für den Tag durchaus positiv aus.

5. Verkehrsunfall bei Alarmfahrt,

Hofheim, Niederhofheimer Straße/Am Stegskreuz, Freitag, 19.07.2024, 10.30 Uhr

(mb)Am Freitagmorgen kam es während einer Alarmfahrt der Polizei in Hofheim zu einem Verkehrsunfall mit vier leicht Verletzten und hohem Sachschaden.

Gegen 10.30 Uhr waren drei Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn in der Niederhofheimer Straße aus Richtung Zeilsheimer Straße in Richtung Nordring unterwegs. Die 80-jährige Unfallverursacherin bog, nachdem zwei der drei Polizeiwagen den Einmündungsbereich Niederhofheimer Straße/Am Stegskreuz passiert hatten, nach links in die Niederhofheimer Straße ein. Dabei nahm sie dem heranfahrenden Einsatzfahrzeug die Vorfahrt und missachtete zudem dessen Sonder- und Wegerechte. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam der Streifenwagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem angrenzenden kleineren Gebäude. Die 80-Jährige sowie die beiden Polizisten wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Eine Person, die sich zum Unfallzeitpunkt im beschädigten Gebäude befand, stand unter Schock und wurde am Unfallort durch einen Arzt versorgt. Der Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit. An den beiden Fahrzeugen und am Gebäude entstand ein Sachschaden von geschätzten 100.000 Euro.

6. Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet, Hochheim, Bundesautobahn 66, Donnerstag, 18.07.2024, 18:05 Uhr

(wie) Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend am Wiesbadener Kreuz einen Unfall verursacht und wollte dann vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Der 59-Jährige befuhr mit einem VW die A 66 auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Rüdesheim. Hierbei fuhr er im Bereich des Wiesbadener Kreuzes plötzlich und offenbar grundlos nach rechts und touchierte den dort fahrenden BMW eines 57-Jährigen. Beide Fahrzeuge verließen die Autobahn bei Wallau und hielten auf dem Parkplatz eines Möbelhauses. Da hier schnell auffiel, dass der VW-Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Polizei gerufen. Daraufhin stieg der 59-Jährige in sein Fahrzeug und fuhr davon. Am Ausgang des Parkplatzes fuhr er aber direkt der anfahrenden Streife in die Arme und wurde gestoppt. Dort saß nun allerding ein anderer Mann am Steuer. Bei dem ursprünglichen Fahrer zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von über drei Promille an. Beide Fahrer des VW haben zudem keinen Führerschein. Gegen beide wurden Strafverfahren eingeleitet, der 59-Jährige musste außerdem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Sachschaden wird auf 4.500 EUR geschätzt.

