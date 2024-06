Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drei Personen bei Diebstählen festgestellt

Sonneberg (ots)

Völlig unabhängig voneinander kam es im Laufe des gestrigen Donnerstags zu insgesamt drei Diebstählen in Sonneberg. Zunächst hatte ein 25-Jähriger in einem Supermarkt versucht, diverse Lebensmittel und Getränke zu stehlen- wurde jedoch durch den Ladendieb daran gehindert. Weiterhin wollte eine 17-Jährige aus einem Drogeriemarkt Parfum im Wert von knapp 130 entwenden und wurde ebenfalls dabei erwischt. Die Jugendliche wurde dann auf der Polizeidienststelle an ihre Eltern übergeben. Schlussendlich versuchte eine 61-Jährige aus einem Baumarkt eine große Pflanze zu stehlen. Auch dies misslang- obwohl die Frau mitsamt Pflanze den Kassenbereich passiert hatte, konnte sie aufgehalten werden. In allen drei Fällen wurden die Personalien erhoben und die entsprechenden Strafanzeigen erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell