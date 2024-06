Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand verursacht Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro

Steinach (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 22.30 Uhr zum Brand eines Holzschuppens in Steinach, sodass Polizei und Feuerwehr zum Einsatz kamen. In der Sonneberger Straße kam es an einem Holzschuppen/ Carport aus bislang unbekannter Ursache zum Brandgeschehen, sodass es aufgrund der Löschmaßnahmen zu einer zeitweisen Straßensperrung kam. Durch das Feuer entstand Sachschaden von rund 7000 Euro- die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Da eine Sachbeschädigung durch Brandlegung durch bislang Unbekannte nicht ausgeschlossen werden kann, werden Zeugenhinweise an die Sonneberger Polizei hinsichtlich dieses Verdachts erbeten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell