Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Trunkenheitsfahrten

Saalfeld, Rudolstadt (ots)

Am Mittwoch wurden zwei Fahrer unter Alkoholeinfluss am Steuer erwischt. In Saalfeld wurde gegen 12:30 Uhr ein 69-Jähriger kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden bei ihm mehr als 2,3 Promille Atemalkoholwert festgestellt. Rund zwei Stunden später wurden bei einem 61-Jährigen in Rudolstadt auch über 1,2 Promille während einer Verkehrskontrolle gemessen. Beide Männer müssen sich nun strafrechtlich verantworten. Es erfolgten jeweils Blutprobenentnahmen, die Weiterfahrten wurden untersagt sowie die Führerscheine sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell