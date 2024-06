Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Unfälle mit jeweils leichtverletzten Kradfahrern

Sonneberg (ots)

In Sonneberg wurden am Montag gleich zwei Kradfahrer bei Unfällen leichtverletzt. Gegen 12 Uhr kam es im Bereich des Köppelsdorfer Kreisverkehrs zum Zusammenstoß zwischen einer 80-jährigen Fahrzeugführerin und einem 38-jährigen Motorradfahrer. Der Mann wurde durch die Kollision leichtverletzt. Ähnliches geschah rund 5 Stunden später gegen 17 Uhr. Auch in diesem Fall fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Zweirad in den Kreisverkehr ein und kollidierte mit einem 64-Jährigen, der mutmaßlich den Bevorrechtigten übersah.

