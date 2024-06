Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Quadfahrer nach Sturz im unwegsamen Gelände mit Polizeihubschrauber geborgen

Paska (ots)

Am Sonntagabend wurde ein Quadfahrer durch einen Sturz im unwegsamen Gelände verletzt und unter Einsatz des Polizeihubschraubers geborgen. Der 34-Jährige fuhr einen Waldweg nahe der Ortslage Paska entlang und blieb mutmaßlich mit einem Vorderrad an einem Baumstumpf hängen. In der Folge stürzte der Fahrer über den Lenker mehrere Meter in die Tiefe. In Anbetracht des sehr schwierigen und unwegsamen Geländes kam der Polizeihubschrauber mitsamt Höhenrettung zum Einsatz. Der Verletzte wurde dann vom Polizeihubschrauber in den Rettungshubschrauber verladen und mit nicht unerheblichen Oberkörperverletzungen ins Krankenhaus geflogen.

