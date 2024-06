Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen und Fahrerin nach Unfall mit verletzter Person gesucht

Rudolstadt/ Schwarza (ots)

Am 25.05.2024 kam es in Rudolstadt auf dem Aldi-Parkplatz zu einem Unfall, sodass nun Zeugen gesucht werden. Zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr trug sich in der Anne-Frank-Straße in Rudolstadt/ Schwarza folgendes zu: Ein schwarzer SUV kollidierte beim Abbiegen mit einem Fußgänger. Die Fahrzeugführerin des SUV erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Seniors, welcher zu diesem Zeitpunkt noch keine Schmerzen verspürte. Daraufhin setzte die Fahrzeugführerin ihre Fahrt fort. Nach ein paar Tagen verspürte der 84-Jährige jedoch Schmerzen und suchte daraufhin einen Arzt auf, welcher Verletzungen im Bereich des Oberkörpers feststellte und dokumentierte. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen wird nun die SUV-Fahrerin gesucht. Sie soll zwischen 30 und 35 Jahren alt sein und trug mittelblondes, schulterlanges Haar sowie eine Brille. Die Fahrerin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0147104 bei der Saalfelder Polizei zu melden.

