Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Drei Fahrzeuge zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag, zwischen 00:00 Uhr und 09:10 Uhr, sind in der Steubenstraße in Pforzheim gleich drei Fahrzeuge zerkratzt worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 07231 186-3311, beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell