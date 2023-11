Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Trunkenheitsfahrt verhindert und Drogen sichergestellt

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Heute, gegen 03:30 Uhr, wurde in Pomellen ein PKW in der Einreise kontrolliert. Im Fahrzeug befanden sich zwei polnische Staatsangehörige (24 und 26 Jahre). Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeuginnenraums wurden im Kofferraum zwei Federdruckgewehre ohne Kennzeichnung, ein Elektroschockgerät, ein Butterflymesser, sowie ein Survialmesser mit einer Klingenlänge von 17cm aufgefunden. Im Rahmen der Befragung wurde bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt. Die durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab 1,15 Promille. Bei der Durchsuchung des Beifahrers wurden eingenäht in seiner Jackentasche (Innenfutter) Drogen aufgefunden. Hierbei handelt es sich um:

- 1 Tüte mit Marihuana (lose), - 1 Tüte mit drei kleineren Tüten mit abgepacktem Marihuana

(Gewicht insgesamt 55,0 g)

- 1 Tüte mit 24 kleineren Tüten mit Crystal Meth

(Gewicht gesamt 34,9 g). Gegen die Personen wurde Strafanzeige gem. § 52 Waffengesetz sowie gem. § 29 Betäubungsmittelgesetz erstattet. Die Sachverhalte wurden an die Landespolizei und Bundeszollverwaltung abgegeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell