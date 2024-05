POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Lastwagen beschädigt Mittelleitplanke - Aufwendige Reparaturen mit Sperrung

Freudenstadt (ots) - Über das Wochenende sind Unbekannte gewaltsam in eine Schule eingedrungen und haben Diebesgut im Wert von rund 1000 Euro an sich genommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam im Zeitraum zwischen Freitag, 12:00 Uhr, und Montag, 08:15 Uhr, Zutritt in das Innere der in der Ludwig-Jahn-Straße ...

