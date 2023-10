Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Drohung gegen Schulen in Solingen und Wuppertal

Wuppertal (ots)

Ein Verantwortlicher der Gesamtschule an der Wupperstraße in Solingen informierte die Leitstelle der Polizei am späten Abend (22.10.2023) über eine per E-Mail eingegangene Bombendrohung. Daraufhin begann die Polizei mit umfangreichen Ermittlungs- und Suchmaßnahmen und sperrte bis zum Morgen den möglichen Gefahrenbereich am Schulgelände weiträumig ab. Bei einer Absuche des Geländes und des Gebäudes, unterstützt durch Sprengstoffhunde und die Bereitschaftspolizei, konnten keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden werden. Die Maßnahmen vor Ort wurden um 11:00 Uhr beendet. Die Verantwortlichen der Schule hatten bereits in der Nacht eigenständig entschieden, den Schulbetrieb am heutigen Tag nicht aufzunehmen. Noch während der andauernden polizeilichen Maßnahmen, wurde eine weitere Bedrohung zum Nachteil einer Schule in Wuppertal-Barmen bekannt. Auch in Zuständigkeitsbereichen anderer Polizeibehörden gingen E-Mails mit ähnlichem Inhalt ein. Ob ein Zusammenhang zwischen den Drohschreiben besteht, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungsarbeit. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Urheber der E-Mails aufgenommen. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell