POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbrecher dringen in Schule ein - Zeugen gesucht

Freudenstadt (ots)

Über das Wochenende sind Unbekannte gewaltsam in eine Schule eingedrungen und haben Diebesgut im Wert von rund 1000 Euro an sich genommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam im Zeitraum zwischen Freitag, 12:00 Uhr, und Montag, 08:15 Uhr, Zutritt in das Innere der in der Ludwig-Jahn-Straße befindlichen Schule. Hier wurden in einem Zimmer, nachdem es ebenfalls gewaltsam geöffnet wurde, sämtliche Schränke durchsucht. In der Folge wurde Diebesgut im Wert von rund 1000 Euro entwendet. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07441 536-0 an das Polizeirevier Freudenstadt zu wenden.

Banu Kalay, Pressestelle

