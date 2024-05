Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen

Pforzheim (ots)

Ohne Fahrererlaubnis, dafür alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hat eine 40-jährige Fahrerin eines Dacia in der Nacht von Montag auf Dienstag in Pforzheim.

Die 40-Jährige befuhr mit ihrem Fahrzeug zunächst gegen 00:45 Uhr die Zerrennerstraße in Richtung Leopoldstraße. Im dortigen Kreuzungsbereich missachtete diese das Rotlicht der Lichtzeichenanlage, weshalb diese ins Visier einer Streifenwagenbesatzung vom Polizeirevier Pforzheim-Nord geriet. Bei einer anschließenden Kontrolle ergab ein bei der Fahrerin durchgeführter Atemalkoholvortest einen Wert von rund zwei Promille. Der Fahrerin wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die Frau keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Sie hat sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

Silas Lindörfer, Pressestelle

