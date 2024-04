Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in mehrere Einfamilienhäuser in 17309 Viereck

Pasewalk (ots)

Am 05.04.2024 gegen 22:40 Uhr meldet sich ein Geschädigter im Polizeihauptrevier Pasewalk und meldete dort den Einbruch in sein Einfamilienhaus in der Kirchstraße in 17309 Viereck. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamte bestätigte sich der Sachverhalt. Im Zeitraum zwischen 16:45 Uhr bis 22:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Haus ein, durchsuchten allen und entwendeten Bargeld. Noch während der Anzeigenaufnahme und Spurensuche vor Ort meldete sich gegen 00:30 Uhr ein weiterer Geschädigter im Polizeihauptrevier Pasewalk und teilt dort mit, dass unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 21:45 Uhr auch in sein Einfamilienhaus im Wiesengrund in 17309 Viereck eingebrochen sind. Gegen 01:25 Uhr meldete sich ein weiterer Geschädigter über Notruf in der Einsatzleitstelle und teilte dort mit, dass in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 01:15 Uhr auch in sein Einfamilienhaus im Neuenkrug in Viereck eingebrochen wurde. In beiden Fällen drangen die Täter gewaltsam in die Häuser ein, durchsuchten auch dort alles und entwendeten ebenfalls Bargeld. Bei den Einbrüchen erbeuteten die Täter Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Durch das gewaltsame Eindringen in die Häuser entstanden Sachschäden in Höhe von über 10.000,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973-2200, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell