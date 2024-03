POL-FL: Flensburg - Stationäre Geschwindigkeitskontrolle führt zum Auffinden von Betäubungsmitteln

Leck (ots) - Am Samstagabend (23.03.2024) kam es in Leck zu einem versuchten schweren Raub auf eine Tankstelle. Der Tatverdächtige floh im Verlauf der Tat ohne Beute unerkannt vom Tatort. Vor diesem Hintergrund sucht die Kriminalpolizei Niebüll nun nach Zeugen. Gegen 20:30 Uhr betrat der Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Flensburger Straße in Leck. Die Mitarbeiterin war zu diesem Zeitpunkt dabei, Waren in ...

