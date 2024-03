Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Leck - Zeugenaufruf nach versuchtem Raubüberfall

Leck (ots)

Am Samstagabend (23.03.2024) kam es in Leck zu einem versuchten schweren Raub auf eine Tankstelle. Der Tatverdächtige floh im Verlauf der Tat ohne Beute unerkannt vom Tatort. Vor diesem Hintergrund sucht die Kriminalpolizei Niebüll nun nach Zeugen.

Gegen 20:30 Uhr betrat der Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Flensburger Straße in Leck. Die Mitarbeiterin war zu diesem Zeitpunkt dabei, Waren in die Regale einzusortieren. Nach einem flüchtigen Gespräch trat der Täter von hinten an die 22-jährige Frau heran und forderte die Herausgabe von Bargeld. Hierbei drückte er eine Pistole in den Rücken der Mitarbeiterin.

Nachdem sich die Frau weigerte und ankündigte, die Polizei zu rufen, floh der Täter zu Fuß in Richtung Lecker Chaussee. Beschrieben wird der Täter als männliche, sehr schlanke Person um die 20 Jahre alt, etwa 180 cm groß und mit auffallend heller Haut. Der Täter sei schwarz gekleidet gewesen (Schuhe, Hose, Kapuzenpullover) und hätte das Gesicht mit der Kapuze und einem grauen Schal weitestgehend verdeckt.

Die Kriminalpolizei Niebüll hat die Ermittlungen wegen versuchtem schweren Raub aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die in der Zeit von 20:15 Uhr bis 20:45 Uhr in dem Bereich Flensburger Straße sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04661 / 4011-0 bei der Polizei zu melden.

Wichtig: Auch wenn das couragierte Auftreten der Mitarbeiterin in diesem Fall den Täter zur Flucht bewegen konnte, rät die Polizei in erster Linie dazu, sich nicht selber in Gefahr zu bringen. Gleichzeitig sollte man versuchen, sich persönliche Merkmale des Täters oder Täterin einzuprägen, die bei einer späteren Identifizierung hilfreich sein könnten.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell