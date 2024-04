Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizeilicher Einsatz beim Fußballspiel des Greifswalder FC gegen Hansa Rostock - U23

Greifswald, LK Vorpommern-Greifswald (ots)

Am 06.04.2024 in der Zeit von 13:00 bis 17:00 Uhr führte das Polizeihauptrevier Greifswald anlässlich des Fußballspieles in der Regionalliga Nordost zwischen dem Greifswalder FC und der U23 von Hansa Rostock einen Einsatz mit eigenen und unterstellten Kräften durch. Zum Einsatz kamen dabei Einsatzkräfte aus dem Bereich der Polizeiinspektion Anklam im mittleren zweistelligen Bereich. Der Einsatz verlief ohne größere Störungen. Insgesamt wurden zwei Anzeigen aufgenommen. Vor dem Spielbeginn wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an einem Kassenhäuschens aufgenommen. Und während der Spiels wurden Bengalos und Nebeltöpfe gezündet. In diesem Zusammenhang wurde eine Ordungswidrigkeitenanzeige aufgenommen. Das Fußballspiel, welches um 14:50 Uhr mit 1:3 für die U23 Mannschaft des FC Hansa Rostock endete, verfolgten etwa 2.800 Heim- und ca. 700 Gästefans.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

