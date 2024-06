Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit verletztem Kradfahrer

Bad Lobenstein (ots)

Am Mittwochmorgen wurde ein Mopedfahrer durch einen Unfall auf der Landesstraße 1095 verletzt. Ein 50-Jähriger fuhr mit seinem PKW die Strecke von Bad Lobenstein kommend in Richtung Neundorf entlang. An einem Abzweig wollte der Fahrer dann nach links abbiegen und übersah offensichtlich den im Gegenverkehr befindlichen Zweiradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der 19-Jährige verletzt und kam ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

