LPI-SLF: Einbruch in Gebäude des Kegelvereins: Zeugen gesucht

Saalfeld, Rudolstadt (ots) - Am Mittwoch wurden zwei Fahrer unter Alkoholeinfluss am Steuer erwischt. In Saalfeld wurde gegen 12:30 Uhr ein 69-Jähriger kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden bei ihm mehr als 2,3 Promille Atemalkoholwert festgestellt. Rund zwei Stunden später wurden bei einem 61-Jährigen in Rudolstadt auch über 1,2 Promille während einer Verkehrskontrolle gemessen. Beide Männer müssen sich nun strafrechtlich verantworten. Es erfolgten ...

mehr