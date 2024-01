Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Speyer

Speyer (ots)

Heute wurde der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Speyer, Polizeioberrat Kristof Brockmann, von Polizeipräsident Georg Litz verabschiedet. Er hat bereits im November 2023 die Leitung des Präsidialstabs beim Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik in Mainz übernommen.

Der 39-jährige Kristof Brockmann wurde im Jahr 2004 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war anschließend in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei und im Polizeipräsidium Rheinpfalz tätig. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst leitete er zunächst ab 2018 einen Stabsbereich im Führungsstab des Polizeipräsidiums Mainz. Im September 2020 übertrug man ihm die Leitung der Polizeiinspektion Speyer.

Gleichzeitig wurde der neue Leiter der Polizeiinspektion Speyer, Polizeirat Florian Baum, von Polizeipräsident Georg Litz offiziell in sein Amt eingeführt. Er hat bereits Anfang Januar 2024 seine neue Funktion übernommen.

Der 37-Jährige Florian Baum ist kein Unbekannter im Polizeipräsidium Rheinpfalz. Er wurde im Jahr 2007 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war anschließend in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei und im Polizeipräsidium Rheinpfalz tätig. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst wurde er seit 2020 als Dozent an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz im Fachgebiet Einsatzlehre eingesetzt.

Der feierliche Amtswechsel fand mit rund 70 Gästen im historischen Ratssaal der Stadt Speyer statt. Polizeipräsident Georg Litz bedankte sich bei Kristof Brockmann für die geleistete Arbeit. Gleichzeitig wünschte er ihm und seinem Nachfolger Florian Baum viel Erfolg in ihren neuen Funktionen.

Die Polizeiinspektion Speyer ist neben der Stadt Speyer auch für die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen mit den Ortschaften Berghausen, Heiligenstein, Mechtersheim, Dudenhofen, Harthausen, Hanhofen und die Gemeinde Otterstadt zuständig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell