POL-PPRP: Einbruch in Wohnung - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) - Am 30.01.2024 meldete ein Zeuge, dass in der Frankenthaler Straße ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Vermutlich in der letzten Woche brachen Unbekannte den Automaten auf und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Haben Sie die Tat beobachtet? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de. Rückfragen ...

