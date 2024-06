Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sattelauflieger löst sich von Zugmaschine: Hoher Sachschaden

B281/ Arnsgereuth (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen im Bereich der Bundesstraße 281 konnte man wohl von "Glück im Unglück" sprechen. Ein 40-Jähriger fuhr mit seinem LKW mitsamt Sattelauflieger kurz vor 07 Uhr von Saalfeld kommend durch die Ortslage Arnsgereuth. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich der angehängte Sattelauflieger vom Zugfahrzeug und verselbstständigte sich. Der mit Quarzsand beladene Anhänger rollte dann rückwärts, glücklicherweise nur in eine Hecke, sodass keine Personen oder andere Verkehrsteilnehmer zu Schaden kamen. Jedoch entstand in Summe hoher Sachschaden von insgesamt etwa 30.000 Euro an LKW, Auflieger, Bankette und der Hecke. Bis zum Nachmittag kam es zu zeitweisen Einschränkungen auf der Strecke und zum Zwecke der Bergung schließlich zur Vollsperrung. Gegen 15:30 Uhr galt die Unfallaufnahme als beendet, der Auflieger wurde nach Inaugenscheinnahme durch einen Gutachter abtransportiert. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

