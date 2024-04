Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.04.2024 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neuenstadt am Kocher: Mann bei Unfall tödlich verletzt

Aus bisher unbekannter Ursache kam ein 32-Jähriger am Mittwochvormittag mit seinem VW Beetle von der Landesstraße 1095 am. Der Mann war gegen 10.20 Uhr von Möckmühl in Richtung Neuenstadt-Bürg unterwegs. In einem Waldstück kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit seinem Fahrzeug mit einem Baum. Der Beetle wurde abgewiesen und landete im Wald. Der Fahrer wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert und so schwer verletzt, dass er trotz eingeleiteter Reanimaiton an der Unfallstelle verstarb. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Neben der Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Straße musste zur Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt werden.

B39 / Weinsberg: Ersthelfer nach schwerem Unfall gesucht

Die Verkehrspolizei Weinsberg sucht Personen, die bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Weinsberg als Ersthelfer vor Ort waren. Ein VW Transporter und ein Opel Corsa kollidierten gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 39 wodurch mehrere Personen verletzt wurden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5750789). Da die Personalien der Ersthelfer nicht bekannt sind, werden diese und weitere Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell