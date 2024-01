POL-COE: Olfen, Drosseleck/ Schwarzer Renault Espace beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Capeller Straße in Capelle einen blauen SsangYong aufgebrochen. Zwischen 22 Uhr am Mittwoch (24.01.24) und 5 Uhr am Donnerstag (25.01.24) schlugen sie die Seitenscheibe hinten rechts ein. Die Täter entwendeten eine Geldbörse. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise und rät, Wertsachen nicht in ...

mehr