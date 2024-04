Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.04.2024

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Kriminaldirektor Martin Fessner ist neuer stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei Heilbronn

Seit dem 1. April 2024 hat Kriminaldirektor Martin Fessner sowohl die Dienstgeschäfte des Leiters der Führungsgruppe, als auch die Aufgaben der stellvertretenden Leitung der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn übernommen. Nach dem Eintritt in die Polizei des Landes Baden-Württemberg im Jahr 1992, erklomm der heute 50-Jährige über verschiedene Stationen u.a. bei den ehemaligen Polizeidirektionen Tauberbischofsheim und Waiblingen die Karriereleiter und beendete 2008 erfolgreich das Studium zum höheren Polizeivollzugsdienst an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Als frisch gebackener Kriminalrat wurde er zunächst für ein Jahr mit den Aufgaben des Referenten für Aus- und Fortbildung im Landespolizeipräsidium Stuttgart betraut. Anschließend ging es zurück in die Heimat und Kriminaldirektor Martin Fessner übernahm von 2009 bis 2013 die Leitung der Kriminalpolizei in der damaligen Polizeidirektion Tauberbischofsheim. Einer der herausragensten Fälle in dieser Zeit war im Rückblick des Beamten der Mord an dem Antiquitätenhändler Jürgen Biedron in Unterbalbach im Dezember 2012. Einer Sonderkommission der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim gelang es damals unter Leitung von Martin Fessner nach aufwändigen und zeitintensiven Ermittlungen, die Täter zu überführen. Im Rahmen der Polizeireform im Jahr 2014 folgte für Kriminaldirektor Fessner ein temporärer Wechsel zur Schutzpolizei und er leitete bis Ende 2019 das Polizeirevier Buchen. Anschließend wurde der Weg zum Dienst wieder länger und Martin Fessner folgte 2020 dem Ruf zurück in die Landeshauptstadt zum Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Als Leiter des Kompetenzzentrums Telekommunikationsüberwachung der Abteilung 5 konnte er bis zu seinem jetzigen Wechsel zurück ins Polizeipräsidium Heilbronn seine vielseitige Verwendungsbreite weiter unter Beweis stellen. "Endlich ist mein Führungsteam komplett", freut sich Leitender Kriminaldirektor Fred Söhner, Leiter der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn. "In meiner dienstlichen Laufbahn hatte ich schon mehrfach die Gelegenheit, mit Kriminaldirektor Martin Fessner zusammenzuarbeiten. So haben sich unsere Wege bereits im Leitungsteam bei der damaligen Polizeidirektion Tauberbischofsheim und auch beim Landeskriminalamt in der Zusammenarbeit der Abteilungen 5 und 7 gekreuzt", so Fred Söhner weiter. "Ein großes Dankeschön möchte ich an dieser Stelle aber auch an Kriminaloberrat Uwe Abendschein aussprechen. Er hat im vergangenen Jahr mit herausragendem Engagement die Dienstgeschäfte der stellvertretenden Leitung kommissarisch übernommen und war in dieser Zeit eine absolute Bereicherung für unser Führungsteam," schließt Leitender Kriminaldirektor Fred Söhner. Der neue stellvertretende Leiter der Kriminaldirektion Heilbronn, Kriminaldirektor Martin Fessner, freut sich auf seine neue Aufgabe: "Es ist schön, wieder zurück in meinem "Heimatpräsidium" zu sein. Hier bin ich bereits mit den Strukturen bestens vertraut und kenne noch viele Kolleginnen und Kollegen aus der direkten Zusammenarbeit."

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell