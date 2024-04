Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.04.2024 mit einem Bericht aus Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Verletzungen an Katzenschwanz entstanden durch Autounfall

In den vergangenen Wochen wurde die Polizei mehrmals über Fälle informiert, bei welchen aus unbekannter Ursache Katzen das Schwanzfell fehlte, weshalb hierzu Ermittlungen aufgenommen wurden. Am 22. März 2024 kam es bei Bad Rappenau zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person mit ihrem Pkw eine Katze überfahren hatte. Die Katze wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie verstarb. Als die Person aus dem Fahrzeug stieg sah sie die tote Katze, neben der das abgezogene Fell des Schwanzes lag. Hiervon wurde auch ein Foto gefertigt und der Polizei vorgelegt. Die Verletzungen weisen deutlich auf einen Verkehrsunfall hin. Ermittlungen ergaben, dass die Rute vermutlich unter dem Reifen eingeklemmt und das Fell somit am Schwanzansatz abgezogen wurde.

