Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.04.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach-Oberhöfen: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Pkw und ein Motorradfahrer kollidierten am Montagabend in Pfedelbach-Oberhöfen. Der 30-jährige Fahrer eines Opels war gegen 17 Uhr auf der Heergasse unterwegs und wollte an der Einmündung zur Landesstraße 1049 nach links in Richtung Baierbach abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich auf der L1049 ein Traktor der von Baierbach kam und in die Heergasse nach rechts abbiegen wollte. Zeitgleich fuhr ein 27-Jähriger mit seiner Kawasaki von Baierbach in Richtung Harsberg und überholte kurz vor der Einmündung vier bis fünf Fahrzeuge. Der Opel-Lenker erkannte dies wohl nicht und bog nach links ab, wodurch er mit seinem Pkw mit dem entgegenkommenden 27-Jährigen kollidierte. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

A6 / Öhringen: 10.000 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Sattelzug-Lenker flüchtete am Donnerstagabend von einer Unfallstelle auf der A6. Die Polizei wurde gegen 22.30 Uhr über eine größere Verschmutzung der Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Neuenstein und Öhringen informiert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass vermutlich eine Sattelzugkombination nach links von der Fahrbahn abgekommen war und hierbei neun Segmente der Schutzplanke beschädigt hatte. Anschließend flüchtete der Fahrer unerkannt. Zur Reinigung der Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei war eine Vollsperrung notwendig. Während der Absperrmaßnahmen ereignete sich ein weitere Unfall, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5750544 Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

