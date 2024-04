Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.04.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 22.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagabend in Heilbronn. Gegen 23.50 Uhr war eine 27-Jährige mit ihrem VW Golf auf der Gottlieb-Daimler-Straße unterwegs. Beim Einfahren vom Einfädelungsstreifen auf die Fügerstraße in Fahrtrichtung Karl-Nägele-Brücke befuhr die Frau den rechten von zwei Fahrstreifen und wendete ihr Fahrzeug verbotswidrig nach dem Ende der dortigen Verkehrsinsel. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 22-Jähriger mit seiner Yamaha circa 50 Meter hinter dem VW auf dem linken Fahrstreifen. Der junge Mann nahm das Wendemanöver der 27-Jährigen wahr und versuchte durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu vermeiden. Dies reichte jedoch nicht aus und das Motorrad kollidierte mit der Fahrzeugfront des Golf. Durch den Aufprall stürzte der Zweiradfahrer auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu, welche im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und ein Unfallgutachter hinzugezogen.

Heilbronn: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro verursachte ein 25-Jähriger bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen in Heilbronn. Der junge Mann war gegen 2.40 Uhr mit seinem Audi im Drosselweg unterwegs, als er, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, mit seinem Fahrzeug zunächst einen am Straßenrand geparkten VW Caddy touchierte. Anschließend kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Pkw gegen eine Mauer und die Glasfassade eines Grundstücks. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung des Mannes fest, weshalb er die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Kirchardt: Kind bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Kind am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Kirchardt zu. Gegen 13.45 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Ford in der Rappenauer Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs, als hinter einem verkehrsbedingt haltenden Fahrzeug ein Kind auf einem Tretroller auf die Fahrbahn fuhr. Dem jungen Mann gelang es nicht sein Fahrzeug rechtzeitig zum Stillstand zu bringen, weshalb er das Kind mit seinem Auto erfasste. Aufgrund seiner Verletzungen wurde das Kind zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Siegelsbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem der Fahrer oder die Fahrerin eines dunkelgrauen Pkws am Freitagnachmittag bei Sigelsbach einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Gegen 13.50 Uhr soll die gesuchte Person mit ihrem Fahrzeug auf der Landesstraße 530 von Babstadt kommend in Richtung Siegelsbach unterwegs gewesen sein und in einer Kurve ein anderes Auto überholt haben. Ein zu diesem Zeitpunkt in die entgegengesetzte Richtung fahrender 18-Jähriger musste mit seinem Audi nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei geriet sein Fahrzeug in den Grünstreifen, schleuderte und überschlug sich anschließend. Der Lenker oder die Lenkerin des unbekannten Fahrzeugs entfernte sich anschließend auf dem Mührigweg in Richtung Siegelsbach ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Offenau: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Die Polizei in Neckarsulm sucht Zeugen, nachdem ein bisher unbekannter am Samstagvormittag zunächst den Straßenverkehr gefährdete und anschließend auf einen Busfahrer losgegangen sein soll. Gegen 11.40 Uhr befuhren ein 23-Jähriger und ein 21-Jähriger mit Linienbussen, hintereinander die Bundesstraße 27 von Gundelsheim kommend in Richtung Offenau. In der Rechtskurve vor dem Ortseingang von Offenau überholte eine bisher unbekannte Person das Fahrzeug des 23-Jährigen und scherte zwischen den beiden Bussen wieder ein. Aufgrund des zu geringen Abstands zu dem hinteren der beiden Busse, musste dessen Fahrer hier bereits abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte seinen Pkw im Ort abrupt abgebremst haben, so dass der 23-Jährige seinen Linienbus erneut stark abbremsen musste. Kurz darauf mussten alle drei Fahrzeuge an der Ampel der Kreuzung Hauptstraße/Holzstraße aufgrund der Rotphase anhalten. In diesem Moment soll der Gesuchte ausgestiegen und zum Fahrerfenster des 23-Jährigen gelaufen sein. Hierbei soll er den jungen Mann angeschrien und ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 21-jährige Kollege des Angegriffenen wollte zu Hilfe eilen, weshalb er sein Fahrzeug nach der Kreuzung abstellte und in Richtung des anderen Buses lief. In der Zwischenzeit hatte sich der Unbekannte bereits wieder in sein Auto gesetzt und soll mit quietschenden Reifen auf den 21-Jährigen, welcher sich nun neben seinem Bus auf der Fahrbahn befand, zugefahren sein. Nun sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden. - Circa 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß - Circa 30 bis 35 Jahre alt - Gebräunte Haut - Kurze, dunkle Haare - Trug ein graues T-Shirt oder einen Pullover Zeugen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm zu wenden.

Untergrießheim: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Samstagvormittag bei Untergrießheim. Gegen 10.40 Uhr war eine 23-Jährige mit ihrem VW Polo auf der Landesstraße 1096 von Untergrießheim kommend in Richtung Bad Friedrichshall unterwegs, als die vor ihr fahrende 35-Jährige ihren VW Tiguan verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies nahm die Polo-Fahrerin vermutlich zu spät wahr, weshalb sie auf den Tiguan auffuhr. Bei dem Zusammenstoß zogen sich beide Frauen leichte Verletzungen zu. Die 23-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Volkswagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn kurzzeitig beidseitig und im Anschluss einseitig gesperrt werden.

Heilbronn-Neckargartach: Zeugen nach Fahrzeugdiebstahl gesucht

Nachdem drei bisher unbekannte, männliche Jugendliche am vergangenen Wochenende in Neckargartach ein Fahrzeug entwendeten sucht die Polizei mögliche Geschädigte und Zeugen. Zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagmorgen, 3.45 Uhr, montierten die drei Personen zunächst die Kennzeichen eines Fahrzeugs in der Leinbachstraße ab und brachten diese anschließend an einem abgemeldeten Renault Espace an. Dieser war zuvor auf einem Privatgrundstück in der Böllinger Straße abgestellt gewesen. Nach dem Anbringen der Kennzeichen nahmen die Unbekannten das Fahrzeug unberechtigt in Gebrauch. Hierbei hielten sie sich wahrscheinlich primär im Bereich Heilbronn-Neckargartach auf. Gegen 3.30 Uhr sah ein Bekannter des Besitzers des Renault diesen die Römerstraße entlangfahren. Im Wissen um die Tatsache, dass das Fahrzeug derzeit nicht fahrtüchtig ist und abgemeldet im Hof seines Bekannten stehen sollte, informierte er den 37-jährigen Besitzer über seine Beobachtung. Dieser machte sich daraufhin ebenfalls auf die Suche nach seinem Fahrzeug und konnte dieses an der Kreuzung Böllinger Straße/Wimpfener Straße auffinden. Im Kreuzungsbereich sollen drei junge Männer aus dem Auto gesprungen und in unterschiedliche Richtungen geflüchtet sein. Eine Beschreibung der Unbekannten war nicht möglich. Da das Fahrzeug frische Unfallspuren aufweist, sucht die Polizei nun mögliche Geschädigte der Irrfahrt der Unbekannten. Außerdem werden Zeugen gesucht, die die Männer und den entwendeten Renault möglicherweise an einer Tankstelle beobachten konnten. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Eppingen: Öl oder Diesel in der Elsenz - Zeugen gesucht

Am Montagmorgen meldeten mehrere Zeugen einen Öl- oder Dieselfilm auf der Elsenz im Bereich der Frauenbrunner Straße. Vermutlich stammt das Öl oder der Diesel aus einem Fahrzeug, gelangte über einen Gulli und anschließend über ein Abwasserrohr in die angrenzende Elsenz. Durch die Feuerwehr wurden Ölsperren gelegt und Gewässerproben entnommen. Außerdem wird das Abwasserrohr abgedichtet und anschließend gereinigt. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

