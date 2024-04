Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.04.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Donnerstag verursachte eine unbekannte Person einen Verkehrsunfall in Öhringen und flüchtete anschließend. Zwischen 16.15 Uhr und 17.20 Uhr war der nun beschädigte 3er BMW auf einem Parkplatz in der Ledergasse abgestellt. Innerhalb dieses Zeitraums prallte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken bzw. Rangieren gegen den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Neuenstein: Wer ist zu weit links gefahren?

Nach einem sogenannten Spiegelstreifers bei Neuenstein sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls. Am Donnerstag gegen 16.10 Uhr begegneten sich ein 25-Jähriger in seinem Seat Leon und ein 52-Jähriger in seinem 5er BMW auf der Landesstraße 1051. Die Außenspiegel beider Fahrzeuge prallten zusammen, wodurch Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand. Da momentan nicht genau klar ist, wer der beiden Fahrer zu weit in der Mitte der Straße fuhr oder ob womöglich beide Personen einen Fehler gemacht haben, sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

A6 / Öhringen: Laster in den Grünstreifen gedrängt - Zeugen gesucht

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 bei Öhringen nachdem eine unbekannte Person mit ihrem Pkw einen Laster abgedrängt haben soll. Am Donnerstag gegen 23 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Laster im Baustellenbereich der A6 zwischen den Anschlussstellen Neuenstein und Öhringen unterwegs, als ein Unbekannter oder eine Unbekannte sich mit einem Skoda mit HN-Kennzeichen bei einem Spurwechsel vor den Laster drängte. Um einen Unfall zu vermeiden, musste der 29-Jährige in den Grünstreifen ausweichen. Anstatt anzuhalten, fuhr er oder sie weiter. Der Lkw musste anschließend mit einem Kran geborgen werden. Die Autobahn war während der Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Weinsberg, Telefon 07134 5130, zu melden.

Kupferzell: Unfall verursacht und anschließend geflohen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Mittwoch einen Verkehrsunfall in Kupferzell und fuhr anschließend davon. Zwischen 05.30 Uhr und 14 Uhr prallte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken bzw. Rangieren auf dem Mitarbeiterparkplatz einer Firma in der Günther-Ziehl-Straße gegen einen geparkten Audi. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

