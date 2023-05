Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feststellung Trunkenheitsfahrt nach Bürgerhinweis

Mellingen (ots)

Am Samstagnachmittag gegen drei Uhr erhielt die PI Weimar von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer die Information, dass ein schwarzer VW Multivan von Umpferstedt in Richtung Mellingen unterwegs sei, der vermehrt in Schlangenlinien fuhr. Die eingesetzten Beamten konnten in der Folge den Pkw fahrenderweise im Bereich des Rasthofes Mellingen feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Hier wurde beim 71-jährigen Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert in Höhe von 1,41 Promille festgestellt. Weiterhin konnte er im Rahmen der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen. Der Grund hierfür war ebenfalls schnell gefunden, der Fahrer hatte keinen mehr. Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheitsfahrt wurden in der Folge erstattet.

