Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.04.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn / Kirchheim am Neckar: Steinewerfer in Haft

Intensive gemeinsame Ermittlungen der Polizeipräsidien Heilbronn und Ludwigsburg führten zur Festnahme eines 25-Jährigen, der im Verdacht steht für erhebliche Schäden an öffentlichen Gebäuden verantwortlich zu sein.

Dem Mann wird vorgeworfen, bereits am 25. Januar 2024 16 Fensterscheiben des Landratsamtes Heilbronn mit einem Pflasterstein beschädigt zu haben. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5703642). Außerdem steht er im Verdacht, zwei Tage später mehrere Pflastersteine gegen die gläserne Eingangstür des Rathauses in Kirchheim am Neckar und die Fensterscheiben des gegenüberliegenden Polizeipostens geworfen zu haben. Durch Ermittlungen geriet der 25-Jährige ins Visier der Polizei.

In der Nacht vom 22. Februar auf den 23. Februar 2024 soll der Mann die Eingangsbereiche des Behördenzentrums in der Heilbronner Rollwagstraße sowie mehrere Scheiben des nahegelegenen Polizeipostens und des Amtsgerichts beschädigt haben. Insgesamt wurden 21 Glasscheiben mit Steinen beworfen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Nach weiteren Ermittlungen und in Zusammenarbeit der zuständigen Polizeipräsidien mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde von dieser Anfang März ein Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen beim Amtsgericht Heilbronn erwirkt, auf Grund dessen er am 26. März 2024 durch Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen festgenommen wurde. Am Folgetag wurde er einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser ordnete den weiteren Vollzug des Haftbefehls an und der 25-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

